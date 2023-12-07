Росія оголосила дату президентських виборів. Вони пройдуть 17 березня
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Рада федерації росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.
Голова Центральної виборчої комісії рф Елла Памфілова заявила, що вперше «в сучасній історії росії президентські вибори відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері».
До 12 грудня росіяни ухвалять рішення про вибори президента росії в «нових регіонах» — на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.
- У вересні 2023 року росія провела «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Російська влада заявила, що кандидати від путінської партії лідирували в усіх окупованих регіонах. За даними, які надали «виборчі комісії», результати партії в Херсонській області — 72,93% голосів, у Запорізькій області — 83,96%, у «ЛНР» — 75,08%, у «ДНР» — 78,61%.