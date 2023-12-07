Messenger отримав автоматичне наскрізне шифрування. Що це означає

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qled.com.ua

Компанія Meta впроваджує автоматичне (за замовчуванням) наскрізне шифрування для особистих чатів і дзвінків у Messenger.

Про це пише The Verge.

Коли наскрізне шифрування ввімкнене, то лише ви й людина, якій ви пишите в Messenger, можете бачити вміст повідомлення.

Зашифровані чати вперше представили як додаткову функцію в Messenger ще у 2016 році, але зараз це стане стандартом для всіх діалогів і дзвінків.

«Це зайняло роки, тому що ми витратили час, щоб зробити це правильно», — сказала віцепрезидентка Messenger Лоредана Крісан.

За її словами, в автоматично зашифрованих чатах залишиться весь попередній функціонал. Однак може знадобитися деякий час, щоб усі чати Messenger перейшли на шифрування за замовчуванням.

Якщо користувач захоче перенести зашифровані чати на інший пристрій, потрібно буде створити PIN-код і ввести його на ньому.

Увімкнення шифрування за замовчуванням означатиме, що Meta не тільки не зможе бачити вміст більшості чатів Messenger, але й не зможе передати його правоохоронним органам.