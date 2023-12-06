У Великій Британії археологи-любителі знайшли в саду втрачений палац Тюдорів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Collyweston Historical and Preservation Society
Група археологів-любителів знайшла залишки палацу Тюдорів у селі в англійському графстві Нортгемптоншир.
Про це повідомляє The Guardian.
Команда Коллівестонського товариства збереження історії (Chaps) налічує понад 80 членів, починаючи від підлітків і закінчуючи людьми у віці 70—80 років. Уперше дослідники склали план пошуку палацу в березні 2018 року. Вони використовували «місцеві перекази та чутки», щоб уточнити область розкопок.
Вони також провели геофізичні дослідження, користувалися георадаром, щоб уточнити, де розташовані стіни палацу. Потім вони отримали дозвіл від власників будинків на розкопки в садах.
Історики з Університету Йорка допомогли ідентифікувати палац за знайденими камʼяними ліпнинами, а також приєдналися до розкопок, щоб розкрити будівлю та зберегти її на майбутнє.
- Цей палац був відомий у XV столітті, там відбулася низка історичних подій. У 1503 році в палаці провели передвесільні урочистості Маргарити Тюдор і короля Шотландії Якова IV, а 16 і 17 жовтня 1541 року Генріх VIII перебував там при дворі.
- До середини XVII століття палац занепав, і досі було дуже мало доказів його існування. У 1980-х і 1990-х роках було кілька спроб знайти палац, будинок матері Генріха VII, леді Маргарет Бофорт, але жодна з них не була успішною.