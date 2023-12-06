Поліцейські ідентифікували ще одного загиблого в Новогродівці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Національна поліція України
Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу. Експертиза показала, що це 35-річний чоловік — батько загиблої 8-річної дівчинки, яку знайшли 4 грудня.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Пошукова операція триває — шукають тіло 33-річної матері дівчинки.
- У ніч проти 30 листопада росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.
- Станом на 6 грудня загиблими у Новогродівці вважаються четверо людей. Перших двох загиблих знайшли 30 листопада, коли в будинок влучила російська ракета С-300.