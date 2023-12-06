Поліцейські ідентифікували ще одного загиблого в Новогродівці

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Національна поліція України

Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу. Експертиза показала, що це 35-річний чоловік — батько загиблої 8-річної дівчинки, яку знайшли 4 грудня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Пошукова операція триває — шукають тіло 33-річної матері дівчинки.