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Джерела: У Підмосковʼї знайшли мертвим екснардепа Іллю Киву — це спецоперація СБУ

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

УНІАН

Ліквідація ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви — спецоперація Служби безпеки України.

Це підтвердили джерела «Бабеля» у силових структурах.

Киву застрелили. Російські медіа пишуть, що тіло знайшли у Підмосковʼї.