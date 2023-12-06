Листопад 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень

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Учені офіційно визнали листопад 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень. Земля шостий місяць поспіль встановлює новий рекорд зі спеки.

Про це повідомило Європейське кліматичне агентство, передає Associated Press.

Цей листопад був майже на 0,33 °C спекотнішим, ніж попередній найспекотніший листопад. Водночас, за словами вчених, цей листопад був на 1,75 °C теплішим, ніж у доіндустріальний період.

Є дві основні сили, які стали причиною стількох спекотних місяців поспіль. Однією з них є зміна клімату, спричинена людством внаслідок спалювання вугілля, нафти та газу. А друга сила — природний цикл Ель-Ніньйо та Ла-Нінья, який схожий на різкі стрибки вгору та вниз.

Світ зараз перебуває у стані потужного потепління Ель-Ніньйо — це змінює погоду в усьому світі, а також збільшує глобальну температуру, яка вже й так суттєво зросла через зміну клімату. Через діяльність людини далі у світі ставатиме все спекотніше.