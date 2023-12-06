Зеленський підписав закон про додаткове оподаткування банків. Що це змінює

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Flickr / Національний банк України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про додаткове оподаткування банків.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 9656д.

Тепер ставка оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року становитиме 50%. Починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків буде 25%.

Чому це важливо?

Ухвалення цього закону — це одна з вимог Міжнародного валютного фонду, від якого уряд України очікує у 2024 році траншів на $5,4 мільярда. Раніше Фонд доповнив Програму розширеного фінансування (EFF) для України чотирма маяками: про Бюджетний кодекс, програму кредитування «5—7—9%», Державну податкову та Митну служби, Оператора ГТС.

Закон про оподаткування надприбутків банків дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат. Розрахунки Мінфіну показують, що підвищення податку принесе 24—25 мільярдів гривень за 2023 рік, а далі скоротиться до 6—7 мільярдів.

За даними Нацбанку, платоспроможні банки України за період із січня по вересень 2023 року отримали рекордний чистий прибуток — 110 мільярдів гривень. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 мільярда гривень.

Додаткове оподаткування неодноразово використовували у світі, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої економічної ренти. Додаткові податки мають збалансувати таку ситуацію.

Раніше голова monobank Олег Гороховський стверджував, що від податку на надприбутки постраждають клієнти банків. Щоб зберегти нинішній рівень прибутків, банки збільшуватимуть відсоткові ставки за кредитами та зменшуватимуть ставки за депозитами.