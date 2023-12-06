Uklon запускає курʼєрську доставку — спершу для бізнес-клієнтів, а потім для всіх
- Автор:
- Софія Телішевська
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RUNSTUDIO / Getty Images
Uklon запускає запускає послугу курʼєрської доставки Uklon Delivery для бізнес-клієнтів. Спершу сервіс працюватиме в Києві, а потім пошириться на всю країну і всіх клієнтів.
Про це йдеться у пресрелзі компанії.
Наразі функціонал Uklon Delivery доступний лише для В2В користувачів. Згодом доставка курʼєрами стане доступною для користувачів пасажирського застосунку Uklon.
Курʼєри Uklon Delivery зможуть доставляти їжу, продукти, документи, дрібну техніку та інші товари від партнерів, за умови, що вага не перевищуватиме 10 кг.
Замовлення доставлятимуть протягом години з моменту оформлення та прийняття заявки. Усі курʼєри матимуть брендовані термосумки та мототранспорт.
«Ми підключаємо перших партнерів — за результатами співпраці та за відгуками наших клієнтів розвиватимемо функціонал курʼєрської доставки вже для всіх користувачів сервісу Uklon», — зазначив Head of Uklon Delivery Олександр Білоусов.
Спершу Uklon запустить кур’єрську доставку в Києві, далі планує розширити географію сервісу.
- На українському ринку доставки їжі з ресторанів лідирують два міжнародні гравці: іспанський Glovo й естонський Bolt Food. За оцінкою генеральної менеджерки Glovo в Україні Марини Павлюк, у грудні 2022 року частка іспанського сервісу на ринку перевищувала 50%. Bolt Food теж збільшує свою частку ринку, про це в жовтні Forbes повідомив регіональний менеджер Іван Гринчук. Конкуренцію лідерам намагається створити сервіс Loko від «Сільпо». Крім продуктів, там можна замовити страви із 700 ресторанів, причому у квітні 2023-го їх було лише 250.