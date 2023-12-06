Режисерка фільму «Барбі» може зняти спіноф про Кена

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Режисерка одного з найпопулярніших фільмів року «Барбі» Грета Гервіг не заперечує, що може зняти спіноф, де в головним героєм буде саме Кен.

Про це пише Deadline.

Після успіху фільму «Барбі» виникли запитання про його продовження. Тоді Warner Bros. і Mattel підтвердили, що про це говорять.

Грета Гервіг стримано відповіла на запитання журналіста про фільм про Кена, сказавши, що не може прокоментувати це, але водночас не заперечує цю можливість повністю.

Тема цілого фільму, зосередженого на Кені, зʼявилася після того, як Гервіг сказала, що в них було багато ідей про персонажа, які зрештою не увійшли до остаточного варіанту сценарію.

«У нас було занадто багато матеріалу для Кена. Ми будемо писати, писати й писати», — додала режисерка.

А ще Гервіг розповіла, що писала роль Кена саме під актора Раяна Гослінга, хоч і не знала його особисто.