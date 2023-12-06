Байден йтиме на другий термін через острах перемоги Трампа

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Президент США Джо Байден домагатиметься переобрання, щоби не дати своєму попереднику Дональду Трампу повернути владу.

Про це чинний президент заявив під час збору коштів для своєї виборчої кампанії, передає Bloomberg.

Через вік Байдена виборці сумніваються у його спроможності ще чотири роки керувати країною. Однак він намагається вгамувати ці побоювання, мотивуючи острахом перемоги Трампа.

«Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що пішов би на другий термін, але заради нашої країни ми не можемо дозволити йому перемогти», — наголосив Байден.

Президент також застерігає, що Трамп є серйозною загрозою для демократії в державі: він скасує закони, які дозволяють багатьом людям мати доступ до медичної допомоги, і посилить обмеження на аборти.

Водночас опитування показують, що більшість демократів не хочуть, щоби Байден був кандидатом від своєї партії — вони не впевнені, що він здатен впоратися з роботою через вік. Утім, Байден наполягає, що зможе служити ще один термін і не відмовиться від участі у виборах, якщо балотуватиметься Трамп.

Минулого місяця Байден відзначив своє 81-річчя і вже є найстаршим президентом в історії США. За словами його союзників, зосереджуватися на його віці та здоровʼї — несправедливо, бо він достатньо придатний для служби.