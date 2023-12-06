За ніч оборонці знищили 41 ударний дрон

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У ніч проти 6 грудня 2023 року росія атакувала Україну 48 дронами Shahed. Оборонці знищили 41 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дрони запускали з двох напрямків — з Курської області та мису Чауда (Крим).

До збиття залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Миколаївській області через падіння уламків виникло три пожежі.

У Снігурівці горіла будівля станції технічного обслуговування та будівля шиномонтажної станції, а в Очакові – складська будівля на території бази відпочинку.