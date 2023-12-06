За ніч оборонці знищили 41 ударний дрон
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 6 грудня 2023 року росія атакувала Україну 48 дронами Shahed. Оборонці знищили 41 БпЛА.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Дрони запускали з двох напрямків — з Курської області та мису Чауда (Крим).
До збиття залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У Миколаївській області через падіння уламків виникло три пожежі.
У Снігурівці горіла будівля станції технічного обслуговування та будівля шиномонтажної станції, а в Очакові – складська будівля на території бази відпочинку.