У Києво-Печерській лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку українських полонених
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Києво-Печерській лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку українських полонених. Найбільший дзвін Лаври битиме щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
У Лаврі розповіли, що дзвін битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, на згадку про військових, які перебувають у полоні, цивільних, яких незаконно утримують у російських вʼязницях, зниклих безвісти, депортованих до рф дітей і дорослих.
- У листопаді представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що російська сторона призупинила обмін військовополоненими, щоб вплинути на українське суспільство і створити враження, нібито влада не займається цим питанням.
- Останній публічний обмін відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.
- У Головному управлінні розвідки казали, що з початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули майже 2,6 тисячі військових і цивільних.