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У Києво-Печерській лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку українських полонених. Найбільший дзвін Лаври битиме щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У Лаврі розповіли, що дзвін битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, на згадку про військових, які перебувають у полоні, цивільних, яких незаконно утримують у російських вʼязницях, зниклих безвісти, депортованих до рф дітей і дорослих.