Кабмін виділив Запорізькій області майже 32 млн грн на оборонні укріплення

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Death to Stock

Кабінет міністрів виділив майже 32 мільйони гривень Запорізькій обласній військовій адміністрації на фортифікації та будівництво оборонних укріплень.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Запорізькій обласній державній адміністрації [...] 31 мільйон 704 тисячі гривень для будівництва фортифікаційних споруд», — написав він.

Україна готується до стратегічної оборони. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про важливість розбудови оборонних ліній.

Наприкінці листопада 2023 року у Міноборони повідомили про створення міжвідомчої робочої групи, яка вивчатиме проблемні питання щодо будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд, аби посилити оборону країни. Її завдання — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади й військових у цьому питанні та впровадити реформу.

При групі вже створили волонтерську бізнес-спільноту, яка готова оперативно допомагати в будівництві на найгарячіших напрямках. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що вже вдалося знайти фінансування серед українського бізнесу.