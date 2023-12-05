Джерела «Бабеля»: СБУ та ГУР вразили «Морський нафтовий термінал» окупантів у Феодосії

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Зранку Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони вразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела.

Українські безпілотники атакували важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. На території терміналу розміщено близько 30 резервуарів палива.

За даними джерел «Бабеля», дрони влучили в ціль, тож наслідки для росіян доволі суттєві.