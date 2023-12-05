Кількість загиблих через виверження вулкана в Індонезії зросла до 23

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Рятувальники, які шукають туристів, зниклих безвісти після виверження вулкана Марапі в Індонезії, знайшли ще тіла — тепер загиблими вважаються 23 людини.

Про це пише Sky News.

Тіла пʼяти альпіністів виявили поблизу місця виверження, ще 18 вважаються мертвими. Команда рятувальників евакуює тіла загиблих і доставить їх до лікарні завтра або сьогодні для ідентифікації. У пошукових операціях задіяні 200 місцевих рятувальників.

У день, коли сталося виверження, на гору заввишки 2 891 метр піднімалися 75 людей. Понад 50 із них вдалося врятувати, а потім Марапі знову почав викидати дим і попіл.

Вулкан вивергся в індонезійській провінції Західна Суматра. Стовпи попелу сягали понад двох кілометрів і вкрили пилом прилеглі дороги та села.

Марапі є одним із найактивніших вулканів регіону, а його виверження важко передбачити, оскільки вони не спричинені глибоким рухом магми, що викликає підземні поштовхи й фіксується спеціальними приладам. Джерело виверження розташоване поблизу вершини. Його найбільш смертоносне виверження сталося у квітні 1979 року — загинули 60 людей.

Однак Агентство вулканології Індонезії з 2011 року попереджало, що сходити на діючий вулкан Марапі небезпечно, передає Reuters. Воно рекомендувало не підніматися на вершину і триматися від кратера на відстані щонайменше три кілометри.

Агентство охорони природи, яке підпорядковане Міністерству навколишнього середовища Індонезії, повідомило, що дозволи на сходження туристів надали після отримання «зеленого світла» від кількох місцевих агентств, зокрема уряду провінції Західна Суматра і Національного агентства з надзвичайних ситуацій, а також Пошуково-рятувального агентства Паданга. Жодна з цих установ не дала коментар журналістам Reuters.