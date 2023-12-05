Блокаду кордону зі Словаччиною призупинили — вантажівки рухаються у звичайному режимі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Протестувальники призупинили блокаду пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» на кордоні зі Словаччиною. Вантажівки проходять у звичайному режимі.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
За словами урядовця, наразі триває робота зі словаками, аби запобігти подальшим протестами.
Деркач із посиланням на єврокомісарку з транспорту Адіну Велян зазначив, що Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, навпаки — висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз.
Прикордонники підтверджують, що 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок, завершилися. Зазначимо, що через ускладнення руху на польському кордоні кількість вантажівок на кордоні зі Словаччиною помітно збільшилась. Станом на ранок у черзі на території Словаччини в бік України очікують 625 вантажних транспортних засобів.
- 21 листопада перевізники зі Словаччини заблокували рух вантажівок у напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Проте вранці 22 листопада рух було відновлено. 1 грудня представники Спілки перевізників Словаччини розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Німецьке», який суміжний з українським пунктом пропуску «Ужгород».
- Перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною з 6 листопада, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» і «Дорогуськ — Ягодин».