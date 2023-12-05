Блокаду кордону зі Словаччиною призупинили — вантажівки рухаються у звичайному режимі

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Протестувальники призупинили блокаду пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» на кордоні зі Словаччиною. Вантажівки проходять у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За словами урядовця, наразі триває робота зі словаками, аби запобігти подальшим протестами.

Деркач із посиланням на єврокомісарку з транспорту Адіну Велян зазначив, що Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, навпаки — висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз.

Прикордонники підтверджують, що 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок, завершилися. Зазначимо, що через ускладнення руху на польському кордоні кількість вантажівок на кордоні зі Словаччиною помітно збільшилась. Станом на ранок у черзі на території Словаччини в бік України очікують 625 вантажних транспортних засобів.