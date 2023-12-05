Росія вночі випустила 6 ракет по Донеччині та Херсонщині. ППО збила ще 10 дронів

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У ніч проти 5 грудня 2023 року росія атакувала Україну 17 дронами Shahed і шістьма ракетами С-300. Оборонці знищили 10 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дрони запускали з двох напрямків — з Курської області та Приморсько-Ахтарська (рф), також били зенітними керованими ракетам по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

Наслідки атаки

Донецька область: окупанти нанесли авіаудар по селищу Північне. Пошкоджені пʼять багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували одну людину.

Під ворожий обстріл потрапило місто Селидове, там окупанти зруйнували п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, два приватних підприємства, багатоквартирний будинок. Ніхто з людей не постраждав.

Херсонська область: о 23:20 окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон. Руйнувань зазнала будівля кінотеатру, рятувальники локалізували пожежу.

Харківська область: у селищі Борова через удар безпілотника пошкодив будинок культури, будівлю селищної ради та приватний будинок.

Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Постраждала одна людина.