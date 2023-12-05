Окупанти заявили про масований наліт дронів на Крим — під прицілом був суднобудівний завод «Залив»

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Getty Images / «Бабель»

Уночі кілька груп безпілотних літальних апаратів атакували окупований Крим.

Про це свідчать дані соціальних мереж і заяви Міністерства оборони рф.

Упродовж ночі звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму, Сімферополя. Обʼєктом атаки міг стати керченський суднобудівний завод «Залив», де на початку листопада вже був пошкоджений новий малий ракетний корабель «Аскольд».

Міністерство оборони рф зранку оприлюднило два повідомлення про відбиття атак.

За офіційними даними, російським силам ППО вдалося збити 26 дронів і 15 перехопити над акваторією Азовського моря.

Українська сторона наразі не коментувала цього.

Починаючи із серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.