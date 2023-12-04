«Зерновим коридором» з України вже перевезли 7 мільйонів тонн вантажів
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Понад сім мільйонів тонн вантажів уже перевезено «зерновим коридором», який Україна створила в Чорному морі після виходу росії з «зернової угоди» у липні 2023 року.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що з них майже 5 млн тонн — продукція українських аграріїв. За його словами, від 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден — на вхід.
Кубраков також зазначив, що експорт здійснюється з портів «Південний», «Одеса» та «Чорноморськ». Він додав, що 4 грудня в портах під завантаженням перебувало 31 судно, ще 30 суден прямували коридором в обидва боки.
- 17 липня 2023 року росія вийшла із «зернової угоди», яка діяла з 1 серпня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський того ж дня надіслав генсеку ООН Антоніу Гутеррешу і президенту Туреччини Реджепу Ердогану пропозицію продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі — без рф.
- Кремль пригрозив ризиками в разі продовження «зернової угоди» — мовляв, усі судна, які прямують до українських портів, є законними військовими цілями як потенційні перевізники військових вантажів. Після цього росія почала масовано обстрілювати інфраструктуру півдня України.
- Попри все 10 серпня Україна оголосила про тимчасові коридори для цивільних суден, які прямують до чорноморських портів і з них.