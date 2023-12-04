«Зерновим коридором» з України вже перевезли 7 мільйонів тонн вантажів

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Понад сім мільйонів тонн вантажів уже перевезено «зерновим коридором», який Україна створила в Чорному морі після виходу росії з «зернової угоди» у липні 2023 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що з них майже 5 млн тонн — продукція українських аграріїв. За його словами, від 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден — на вхід.

Кубраков також зазначив, що експорт здійснюється з портів «Південний», «Одеса» та «Чорноморськ». Він додав, що 4 грудня в портах під завантаженням перебувало 31 судно, ще 30 суден прямували коридором в обидва боки.