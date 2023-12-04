Ще один республіканець завершив свою президентську кампанію у США
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AP
Губернатор штату Північна Дакота, республіканець Даг Бургум оголосив про завершення своєї президентської кампанії. Тепер залишилося лише шість основних кандидатів на праймеріз Республіканської партії у січні.
Про це повідомляє Financial Times.
До того як піти в політику Бургум керував компанією з програмного забезпечення Great Plains Software, яку Microsoft придбала за понад мільярд доларів у 2001 році. Він брав участь у перших двох республіканських дебатах, однак у середньому підтримка Бургума серед республіканців залишилася на рівні одного відсотка.
Бургум не зміг би взяти участь у четвертих дебатах, навіть якби продовжив кампанію, оскільки для участі в них кандидати мають набрати щонайменше шість відсотків підтримки щонайменше у двох опитуваннях.
- На офіційне висування в президенти від Республіканської партії претендують шість політиків: колишній президент Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та ексгубернатор Арканзасу Аса Гатчінсон.
- Раніше про вихід із передвиборчої гонки оголосили колишній віцепрезидент Майк Пенс, сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни, ведучий радіошоу Ларрі Елдер, бізнесмен Перрі Джонсон, колишній конгресмен від Техасу Вілл Герд та мер Маямі Френсіс Суарес.