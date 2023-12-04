Ще один республіканець завершив свою президентську кампанію у США

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AP

Губернатор штату Північна Дакота, республіканець Даг Бургум оголосив про завершення своєї президентської кампанії. Тепер залишилося лише шість основних кандидатів на праймеріз Республіканської партії у січні.

Про це повідомляє Financial Times.

До того як піти в політику Бургум керував компанією з програмного забезпечення Great Plains Software, яку Microsoft придбала за понад мільярд доларів у 2001 році. Він брав участь у перших двох республіканських дебатах, однак у середньому підтримка Бургума серед республіканців залишилася на рівні одного відсотка.

AP

Бургум не зміг би взяти участь у четвертих дебатах, навіть якби продовжив кампанію, оскільки для участі в них кандидати мають набрати щонайменше шість відсотків підтримки щонайменше у двох опитуваннях.