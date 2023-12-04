Іспанські медіа подали до суду позов проти компанії Meta на €550 мільйонів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Flickr / Arleco Producciones
Спілка видавців газет AMI в Іспанії подала до суду позов на суму €550 мільйонів проти компанії Meta. 83 іспанські медіа стверджують, що Meta створює несправедливі умови конкуренції на ринку реклами.
Про це пише Reuters.
Спілка звинувачує Meta в тому, що компанія «масово» й «систематично» використовує особисті дані користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp. У такий спосіб Meta отримує перевагу, коли розроблює й розміщує персоналізовану рекламу, що є несправедливою конкуренцією.
Позивачі, до яких входять Prisa, що видає головну газету Іспанії El Pais, і Vocento, власник ABC та інших медіа, стверджують, що більшість оголошень, розміщених Meta, використовують персональні дані, отримані без згоди клієнтів — а це, на їхню думку, порушує Загальний регламент ЄС про захист даних, що діє з травня 2018 року. Він вимагає, щоб будь-який вебсайт запитував дозвіл на зберігання та використання персональних даних.
Сама компанія ці звинувачення поки не коментує.
- У травні 2023 року Євросоюз оштрафував Meta на рекордні $1,4 мільярда через порушення конфіденційності європейських користувачів. Також суд зобовʼязав Meta припинити передавати дані про європейців до США. Тоді штраф для Meta перевищив попереднього «рекордсмена» — $887 мільйонів для Amazon.com Inc, накладений Люксембургом два роки тому.