Марк Цукерберг уперше за два роки продав акції Meta за $185 мільйонів

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Chip Somodevilla / Getty Images

Марк Цукерберг вперше за два роки продав акції своєї компанії Meta Platforms Inc. за $185 мільйонів.

Про це пише Bloomberg.

У листопаді фонд Цукерберга та інші повʼязані з бізнесменом організації продали близько 682 тисяч акцій. Це вперше з листопада 2021 року, коли організації, які керують статками Цукерберга, продали акції.

Акції Meta стрімко зросли на 172%, випередивши решту великих технологічних компаній у США, за винятком Nvidia Corp — зараз їхня ціна наближається до історичного максимуму, зафіксованого в 2021 році. За даними Bloomberg Billionaires Index, Марк Цукерберг володіє близько 13% акцій Meta. Його статки оцінюють у $117,7 мільярда.