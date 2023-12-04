До ЗСУ передали авіаційне обладнання вартістю понад 10 млн грн

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За клопотанням Офісу генпрокурора для потреб ЗСУ передали авіаційні насоси і комплектуючі до них на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба.

Слідство встановили, що в 2019 році це авіаційне обладнання для бойових літаків МіГ-29 зловмисник викрав з підприємства-виробника в Дніпрі й хотів продати в інтернеті.

Зберігалися десять авіанасосів, два стартер-генератори і тисяча додаткових комплектуючих на території СТО, у знайомого фігуранта, уточнюють у СБУ.

Підприємець розмістив оголошення на спеціалізованому сайті, і ним зацікавилися представники військово-промислового комплексу рф.

Під час досудового розслідування обладнання вилучили, а потім наклали на нього арешт. Розслідування вели слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора, бо товари були військового призначення і належали до «критичного імпорту».

Справу розслідують за відмивання вкраденого майна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Обом чоловікам загрожує до 12 років увʼязнення.