До ЗСУ передали авіаційне обладнання вартістю понад 10 млн грн
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
За клопотанням Офісу генпрокурора для потреб ЗСУ передали авіаційні насоси і комплектуючі до них на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.
Про це пише пресслужба.
Слідство встановили, що в 2019 році це авіаційне обладнання для бойових літаків МіГ-29 зловмисник викрав з підприємства-виробника в Дніпрі й хотів продати в інтернеті.
Зберігалися десять авіанасосів, два стартер-генератори і тисяча додаткових комплектуючих на території СТО, у знайомого фігуранта, уточнюють у СБУ.
Підприємець розмістив оголошення на спеціалізованому сайті, і ним зацікавилися представники військово-промислового комплексу рф.
Під час досудового розслідування обладнання вилучили, а потім наклали на нього арешт. Розслідування вели слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора, бо товари були військового призначення і належали до «критичного імпорту».
Справу розслідують за відмивання вкраденого майна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Обом чоловікам загрожує до 12 років увʼязнення.
- У листопаді СБУ затримала трьох чоловіків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29.