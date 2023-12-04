Вибух у Шевченківському суді. Суд виніс вирок начальнику судової варти та його помічнику

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Суд засудив начальника судової варти і його помічника до шести й двох місяців арешту відповідно з відбуванням покарання на гауптвахті — через їхні дії в Шевченківському суді Києва 5 липня стався вибух. Тоді підсудний Ігор Гуменюк підірвав вибухівку у вбиральні суду.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.

Прокурори довели, що під час перебування в СІЗО та перевезенні Ігоря Гуменюка до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистий обшук і не перевірили речі.

Наразі вирок отримали двоє з п’яти обвинувачених у справі щодо вибуху в Шевченківському райсуді Києва.