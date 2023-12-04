Вибух у Шевченківському суді. Суд виніс вирок начальнику судової варти та його помічнику
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Суд засудив начальника судової варти і його помічника до шести й двох місяців арешту відповідно з відбуванням покарання на гауптвахті — через їхні дії в Шевченківському суді Києва 5 липня стався вибух. Тоді підсудний Ігор Гуменюк підірвав вибухівку у вбиральні суду.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.
Прокурори довели, що під час перебування в СІЗО та перевезенні Ігоря Гуменюка до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистий обшук і не перевірили речі.
Наразі вирок отримали двоє з п’яти обвинувачених у справі щодо вибуху в Шевченківському райсуді Києва.
- Увечері 5 липня 2023 року в Шевченківському суді намагався втекти, а потім підірвав себе Ігор Гуменюк. Принаймні така версія слідства. Гуменюку було 29 років, останні вісім він провів у СІЗО. Його звинувачували в тому, що 31 серпня 2015 року він підірвав бойову гранату під Верховною Радою. Тоді депутати в першому читанні ухвалили проєкт змін до Конституції ― у ній мав зʼявитися пункт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Багато хто назвав це кроком до федералізації, а журналіст Сергій Рахманін заявив, що ідеологом таких змін в українській Конституції та Мінських угодах був помічник путіна Владислав Сурков. У день голосування під Верховною Радою зібрався великий мітинг проти поправок. Коли стало відомо, що парламент таки підтримав проєкт у першому читанні, на площі під парламентом почалися сутички, під час яких вибухнула граната. Загинули четверо нацгвардійців, ще 65 отримали поранення. Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк.
- 29 липня 2023 Держбюро розслідувань повідомило про підозру пʼятьом правоохоронцям. Підозру отримали троє співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор» і двоє військовослужбовців Національної гвардії України.