Вартість золота сягнула історичного рекорду — зростання триває
- Автор:
- Олександра Амру
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Ціни на золото досягли історичного максимуму, перевищивши $2 100 за тройську унцію.
Про це повідомляє американське ділове медіа CNBC.
Вартість золота, ймовірніше за все, досягне нових максимумів наступного року і залишатиметься на рівні $2 000 доларів (і вище), вважають аналітики CNBC. Причинами цьому можуть бути, наприклад, нестабільна геополітика, зокрема палестино-ізраїльський конфлікт і війна в Україні, ймовірне ослаблення долара й можливе зниження процентної ставки.
Золото зазвичай добре працює в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.
«Очікуване зниження як долара, так і процентних ставок у 2024 році є ключовими позитивними факторами для золота», — сказав керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хау. За його оцінками, до кінця 2024 року ціни на золото можуть досягти $2 200.
Інший аналітик Маркус Гарві з австралійської Macquarie Group орієнтується на курс $2 250 за тройську унцію, якщо інфляція в США продовжить знижуватися.
Попередній рекорд вартості золота був у серпні 2020 року, коли пандемія коронавірусу вдарила по економіці США. Це змусило інвесторів скупити дорогоцінний метал. Тоді ціна золота становила $2 072,49 за тройську унцію.
- Також сьогодні «бʼє власні ж рекорди» і біткоїн. Криптовалюта вперше в цьому році перевищила позначку $40 тисяч на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткоїн-фондів.