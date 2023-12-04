Президент Болгарії ветував надання Україні 100 БТР

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Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на рішення парламенту безкоштовно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів, що належали болгарському Міністерству внутрішніх справ.

Про це повідомляє болгарське видання NOVA.

На думку президента, парламентарі «недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами пожертви», мовляв, не були враховані ані завдання воєнного часу, покладені на МВС, ані потреби Головних управлінь Прикордонної поліції та Пожежної безпеки та безпеки населення.

Тобто, на його переконання, броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій.

«Я керуюся переконанням, що безпека, здоровʼя і життя болгарських громадян повинні бути пріоритетом», — заявив президент.