В Індонезії під час виверження вулкана загинули 11 альпіністів, 12 зникли безвісти, а 49 поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Щонайменше 11 туристів загинули і ще 12 зникли безвісти після виверження вулкана Марапі на острові Суматра в Індонезії.
Corporate News Agency повідомляє, що тіла загиблих туристів знайшли біля кратера Марапі.
Трьох туристів знайшли живими, але їх ще не спустили з гори. Водночас 49 людей вдалось евакуювати з опіками й пораненнями.
«Ми не можемо вести повітряний пошук за допомогою гелікоптера, оскільки виверження триває», — сказав керівник місцевого рятувального агентства Абдул Малік.
Після виверження був викид попелу, який досяг Букіттінггі — третього за величиною міста на Західній Суматрі з населенням понад 100 тисяч людей.
Шлейф диму і попелу закрив сонце й покрив прилеглі автомобілі, скутери і машини швидкої допомоги.
Марапі має другий рівень тривоги за чотириступеневою системою Індонезії, і влада встановила трикілометрову зону відчуження навколо його кратера.
- Індонезійський архіпелаг розташований на Тихоокеанському вогняному кільці, де стик континентальних плит спричиняє високу вулканічну й сейсмічну активність. В Індонезії близько 130 діючих вулканів.