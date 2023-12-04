За ніч оборонці знищили 18 дронів і одну ракету
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty
У ніч на 4 грудня 2023 року рф атакувала Україну 23 ударними БпЛА Shahed 136/131 з Криму, а також керованою авіаційною ракетою X-59 з території окупованої Херсонщини.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Оборонці знищили 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала в щонайменше девʼяти областях України.