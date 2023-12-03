Терористи ІД взяли на себе відповідальність за теракт під час католицької меси на Філіппінах

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reuters.com

Бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за теракт під час католицької меси на Філіппінах, внаслідок якого загинули щонайменше чотири людини і ще 50 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався в університетській залі в місті Мараві. Угруповання «Ісламська держава» повідомило в Telegram, що його бойовики підірвали бомбу.

Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший засудив «безглузді й найогидніші дії, вчинені іноземними терористами». Поліція і військові посилили охорону на півдні країни й навколо столиці Філіппін Маніли.

На місці вибуху виявлено уламки 16-мм мінометної міни, повідомив на пресконференції представник місцевої поліції Еммануель Перальта.