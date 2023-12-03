В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Зниклими безвісти вважають 42 туристів
- Автор:
- Анна Холоднова
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В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Вулкан викинув попіл на висоту приблизно трьох кілометрів.
Про це повідомляє Reuters.
Вулкан заввишки 2 891 метр вивергнувся о 14.54 за місцевим часом. За попередньою інформацією, загиблих немає. Кілька сіл вкрило попелом.
За даними Управління охорони природи Західної Суматри, з моменту виверження втрачено звʼязок зі 42 туристами, повідомляє інформаційне агентство AFP.
- Індонезія розташована на так званому Вогняному кільці Тихого океану і має 127 діючих вулканів.