Сили оборони минулої доби ліквідували 930 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Російські окупанти штурмують позиції українських військових у районах Купʼянська, Лиману, на Бахмутському, Шахтарському та Марʼїнському напрямках, повідомляє Генштаб у зведенні за минулу добу.

Загалом на фронті сталося 88 бойових зіткнень. На Купʼянському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки — оборонці України відбили сім атак.

На Лиманському напрямку, у районі Серебрянського лісництва, Сили оборони відбили чотири атаки. Під Бахмутом оборонці відбили 21 атаку ворога — поблизу Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. На південному фланзі наші оборонці продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог безуспішно намагається оточити Авдіївку. У районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського на Донеччині Сили оборони відбили 25 атак.

На Марʼїнському та Шахтарському напрямках ворог штурмує українські позиції, проте без успіху. На Запорізькому напрямку окупанти 12 разів намагалися відновити втрачені позиції поблизу Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового.

Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя. На Херсонщині українські підрозділи утримують позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили ворога.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2023 року ліквідували близько 332 040 російських загарбників, зокрема 930 за останню добу.