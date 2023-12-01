З окупації повернули двох дітей разом із батьками
- Автор:
- Ліза Бровко
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Команда Save Ukraine забрала з тимчасово окупованої території України двох дітей разом з їхніми батьками.
Про це пише засновник і директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Окупаційна «влада» змушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка. Батька дітей намагалися поставити на військовий облік.
Родині все ж вдалося виїхати з окупації. Зараз вона в безпеці.
Загалом команді Save Ukraine вдалося повернути з росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.