У Кенії лідера «культу голодної смерті» увʼязнили за неліцензійне виробництво фільмів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Лідер кенійського «культу голодної смерті», понад 400 учасників якого загинули, був увʼязнений на 12 місяців за виробництво і розповсюдження фільмів без ліцензії.
Про це пише Reuters.
Влада звинувачує голову церкви Good News Пола Маккензі в тому, що він наказував своїм послідовникам заморити голодом себе і своїх дітей, щоб вони могли потрапити на небо до кінця світу.
У квітні Маккензі здався поліції. Йому неодноразово відмовляли у звільненні під заставу, поки триває розслідування масових смертей. Однак чоловіку досі не висунули звинувачення в його ролі у смертях послідовників культу.
Натомість магістрат визнав «пастора» винним в управлінні кіностудією, виробництві фільмів і показі їх громадськості без чинної ліцензії.
Адвокат Маккензі Джеймс Муко заявив, що оскаржить це рішення. Місцеві медіа пишуть, що Пола Маккензі судили й оштрафували за аналогічний злочин у 2017 році.
- У квітні 2023 року біля міста Малінді в Кенії знайшли масове поховання. Це були послідовники «культу голодної смерті» проповідника Пола Маккензі Нтенге. Маккензі, який за версією слідчих закликав послідовників морити себе голодом, щоб «зустрітися з Ісусом», заперечує провину.
- У червні кількість жертв «культу голодної смерті» сягнула 303 людей. Це стало однією з найгірших трагедій, повʼязаних із сектами, у новітній історії людства.