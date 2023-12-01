У Кенії лідера «культу голодної смерті» увʼязнили за неліцензійне виробництво фільмів

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Лідер кенійського «культу голодної смерті», понад 400 учасників якого загинули, був увʼязнений на 12 місяців за виробництво і розповсюдження фільмів без ліцензії.

Про це пише Reuters.

Влада звинувачує голову церкви Good News Пола Маккензі в тому, що він наказував своїм послідовникам заморити голодом себе і своїх дітей, щоб вони могли потрапити на небо до кінця світу.

У квітні Маккензі здався поліції. Йому неодноразово відмовляли у звільненні під заставу, поки триває розслідування масових смертей. Однак чоловіку досі не висунули звинувачення в його ролі у смертях послідовників культу.

Reuters

Натомість магістрат визнав «пастора» винним в управлінні кіностудією, виробництві фільмів і показі їх громадськості без чинної ліцензії.

Адвокат Маккензі Джеймс Муко заявив, що оскаржить це рішення. Місцеві медіа пишуть, що Пола Маккензі судили й оштрафували за аналогічний злочин у 2017 році.