Уряд призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кабінет міністрів України призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони України. У команді Міноборони Половенко сфокусується на питаннях тилового забезпечення.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Пріоритетними напрямами його роботи будуть розробка і запровадження нових стандартів у системі продовольчого й удосконалення системи речового забезпечення, зокрема вчасне і повне тилове забезпечення воїна на фронті.
- З 2019 року Віталій Половенко — начальник відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій, кандидат військових наук, має звання полковника.
- 5 жовтня 2023 року Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони. Ними стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клименков.