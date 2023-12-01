Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону

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Facebook / Yan Dobronosov

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі погодили низку заходів для часткового розблокування кордону.

Про це повідомили в Мінінфраструктури.

Йдеться про:

Відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок, щоб зменшити навантаження на інші пункти пропуску.

Запровадження окремих пасів для порожніх авто в системі «єЧерга» на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ» і «Краківець — Корчова». На цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в «єЧерзі» безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» терміном в один місяць.

Питання скасування чи змін до Угоди про лібералізацію перевезень з ЄС не обговорювали, його не було на порядку денному.

Водночас польські протестувальники наполягають, щоб КПП «Угринів — Долгобичув» і «Нижанковичі — Мальховіце» працювали лише для транспорту, зареєстрованого в ЄС. Однак у Мінінфраструктури наголошують, що така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу.

Тим часом Міністерство відновлення спільно з Директоратом Єврокомісії з питань транспорту і мобільності працюють над врегулюванням ситуації з чергами на кордоні, щоб зменшити напруження.

Як повідомляє «Суспільне», українські водії вантажівок, які очікують на перетин кордону в пункті пропуску «Краківець — Корчова», оголосили голодування. Вони вимагають, аби польські протестувальники пропускали 14 вантажівок на годину.

Частина водіїв пішли на переговори до польських мітингувальників, але їх не пропустила місцева поліція.

Станом на 15:00 1 грудня у трьох пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, очікують 1 750 вантажівок.