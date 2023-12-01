Відтепер документи для ВЛК можна надіслати онлайн. Як це зробити

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Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством цифрової трансформації спростили проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер військовим не потрібно носити пакет документів особисто — їх можна надіслати в електронній формі.

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Електронні документи передаватимуть між лікарнями, військовими частинами та центрами комплектування, зокрема такі:

довідки про обставини травми: поранення, контузії, каліцтва;

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для проходження ВЛК.

Наразі систему електронного документообігу має більшість військових частин, ТЦК, а також військових шпиталів і цивільних лікарень, де поранені захисники й захисниці проходять військово-лікарську комісію.

Електронні документи про відпустку або непридатність до служби за станом здоровʼя лікарня направляє до військової частини. Після цього військовослужбовець може одразу їхати до найближчого ТЦК, де й отримає потрібні документи.

Так само лікарня може отримувати додаткові документи, необхідні для ВЛК — наприклад, довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит. Для того, щоб його надіслати, необхідно надати згоду на обробку персональних даних.

