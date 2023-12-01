Україна отримає $1,2 мільярда від Світового банку під гарантію Японії. Кошти підуть на соцвиплати
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Giorgio Trovato / Unsplash
Україна отримає $1,2 мільярда від Світового банку під гарантії уряду Японії. Кошти підуть на фінансування соціальної допомоги малозабезпеченим і вразливим верствам населення.
Про це повідомила пресслужба Світового банку.
Гроші направлять на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та від торгівлі людьми. Загалом профінансують 29 програм соціальної допомоги в рамках проєкту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE).
Очікується, що проєкт охопить майже 10 мільйонів українців.
- Раніше Україна отримала $100 мільйонів від Світового банку під гарантії Великої Британії. Кошти пішли на часткову компенсацію видатків держбюджету на пенсії за липень 2023 року.