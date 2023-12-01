Фінляндія припинила прикордонне співробітництво з росією. Першим цей крок зробив Кремль
- Автор:
- Олександра Амру
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Tapio Haaja / Unsplash
Уряд Фінляндії розірвав угоду про двостороннє прикордонне співробітництво з росією. Першою припинила цей договір рф — наприкінці жовтня російська сторона надіслала в Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомлення про своє рішення.
Зазначається, що Гельсінкі визнали нечинною постанову про виконання угоди між урядами Фінляндії та рф. Розірвання набуде чинності 24 січня наступного року.
Домовленість, укладена у 2012 році, передбачала розвиток прикордонного співробітництва між країнами.
Тоді сторони домовилися спільно займатися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів, створювати умови для туризму і перевезень, зокрема облаштовувати пункти пропуску на кордонах. Також держави мали допомагати одна одній при виникненні лісових пожеж і надзвичайних ситуацій, попереджати про стихійні лиха і техногенні аварії.
- На початку листопада прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мають вʼїзних документів. Пізніше премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити у країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники. За подібною схемою діє Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордонах з Литвою, Латвією і Польщею. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти.