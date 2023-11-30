Суд арештував $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзвʼязку Юрія Щиголя

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Вищий антикорупційний суд наклав арешт на $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзвʼязку Юрія Щиголя, якому закидають розкрадання державних коштів.

Про це пише НАБУ.

Суд арештував криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 мільйона одиниць (на момент викриття – $1,2 мільйона), TRX у кількості 331 одиниць ($35) і 6,9 біткоїна ($275 тисяч).

Справа Щиголя

20 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Щиголя з посади голови Держспецзвʼязку. Також посаду втратив його заступник із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

Того ж дня САП і НАБУ повідомили про підозру Щиголю та його заступнику в розкраданні понад 62 мільйонів гривень державних коштів. Загалом у схемі задіяні шестеро людей. Ідеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. Прокурори стверджують, що програми закупили за завищеними цінами, а різницю вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й розділити між собою. Сам Щиголь упевнений, що зможе довести свою невинуватість, і наголошує, що закупівлі були за законом.