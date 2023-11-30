Forbes: Бруд у фільтрах двигунів є найбільшою проблемою танків Abrams М1 в Україні

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Найбільшою проблемою американських танків M1 Abrams в Україні є фільтри у впускних отворах двигунів. Вони запобігають забрудненню та руйнуванню двигуна і вимагають регулярного ретельного очищення.

Про це пише журнал Forbes.

Якщо не очищувати фільтри танка кожні 12 годин, пише видання, це може настільки сильно пошкодити двигун, що доведеться зняти його та, імовірно, трансмісію, і відправити машину на тривалий капітальний ремонт до Польщі.

Двічі на день екіпаж М1 повинен розігнати двигун свого танка до високих обертів за хвилину, щоб запустити імпульсно-струйну систему, яка викидає повітря з танка, а разом з ним — пил і сміття із задньої решітки.

«Усім цим речам можна навчити екіпаж, але якщо вони коли-небудь зроблять помилку — а це станеться — це виведе з ладу двигун вартістю мільйон доларів, який неможливо відремонтувати в польових умовах», — розповів The Kyiv Independent генерал армії США у відставці Марк Гертлінг.

Крім того, 68-тонні танки потребують багато палива. Заступник міністра оборони США Лора Купер назвала Abrams «пожирачем бензину». Він проїжджає лише близько кілометра майже на 4 літрах пального. Армія США живить свої M1 паливом для реактивних літаків, а військові інших країн заливають у свої Abrams дешевше дизельне паливо. Наприклад, так робить армія Австралії.

Заміна реактивного палива на дизельне суттєво не впливає на продуктивність М1. Тож є всі підстави вважати, що українська армія збереже запаси пального, якщо заправлятиме американські танки дизелем.