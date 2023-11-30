Apple назвала найкращі застосунки App Store в 2023 році

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Компанія Apple оголосила переможців цьогорічної премії App Store Award, яка понад десять років визначає найкращі додатки та ігри. У номінаціях змагалися понад 40 популярних застосунків.

Застосунки року

У номінації «Застосунок року для iPhone» перемогла платформа AllTrails — вона корисна для любителів бігу, велоспорту та походів, адже створює зручні маршрути та допомагає відстежити ваші результати. Найкращим застосунком для iPad став Prêt-à-Makeup, адже в ньому можна експериментувати з макіяжем, щоб підібрати цікаві поєднання перед застосуванням на обличчі.

Додатком року для Mac обрали Photomator — це фоторедактор. У номінації для Apple Watch переміг додаток для фітнесу SmartGym, бо він створює персональні тренувальні плани та допомагає відстежувати їхню ефективність.

Найкращим для Apple TV став застосунок MUBI — це стримінговий сервіс, який надає доступ до якісних фільмів.

Ігри року

Найкращою грою для iPhone стала Honkai: Star Rail — це рольова гра від китайської компанії HoYoverse, відомої завдяки Genshin Impact. У номінації для iPad перемогла гра Lost in Play — це пригодницька гра з елементами головоломки, де гравець супроводжує брата з сестрою в подорожі фантастичним світом у пошуках дороги додому.

Грою року для Mac визнали соулслайк Lies of P, розробники гри надихнулися казкою «Піноккіо». А найкраща гра Apple Arcade Hello Kitty Island Adventure занурить гравця в захоплюючий ігровий світ, головна мета якого — якомога швидше знайти друзів разом із кішкою.

Культурний вплив

Окрім обрання найкращих програм та ігор для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і Apple TV, редактори Apple App Store також вибрали пʼятьох переможців «культурного впливу» — їх визначили за здатність сприяти позитивним змінам у світі. Цьогорічні переможці заохочували користувачів навчатися та розвиватися, робити внесок у майбутнє та досліджувати звʼязок між поколіннями.

Pok Pok : цифрова кімната іграшок для дітей, яка пропонує універсальний простір для дошкільнят із різним походженням і здібностями, щоб цікаво досліджувати світ за допомогою методики Монтессорі;

: цифрова кімната іграшок для дітей, яка пропонує універсальний простір для дошкільнят із різним походженням і здібностями, щоб цікаво досліджувати світ за допомогою методики Монтессорі; Proloquo : застосунок для дітей і дорослих, які не говорять, — він допомагає освоїти альтернативні методи спілкування;

: застосунок для дітей і дорослих, які не говорять, — він допомагає освоїти альтернативні методи спілкування; Too Good To Go : застосунок, який дозволяє з високою знижкою придбати продукти з ресторанів або магазинів, якщо в них незабаром закінчиться термін придатності — аби зменшити кількість відходів;

: застосунок, який дозволяє з високою знижкою придбати продукти з ресторанів або магазинів, якщо в них незабаром закінчиться термін придатності — аби зменшити кількість відходів; Unpacking : медитативна гра-симулятор переїзду, в якій гравець, переміщуючись, дізнається про життя персонажа, який ніколи не зʼявляється на екрані;

: медитативна гра-симулятор переїзду, в якій гравець, переміщуючись, дізнається про життя персонажа, який ніколи не зʼявляється на екрані; Finding Hannah: гра в жанрі «пошук предметів» про дівчину зі щасливим життям, але відсутнім почуттям щастя.

Тренд року

App Store визнала штучний інтелект трендом року. Це повʼязано з тим, що багато застосунків та ігор інтегрували ШІ у свою роботу. Хоча багато таких функцій ще розробляються, це дало користувачам можливість на власні очі побачити технології штучного інтелекту в дії та зробити власні висновки щодо його переваг і ризиків.