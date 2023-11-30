В Єрусалимі стався теракт — троє людей загинули, восьмеро дістали поранення

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Magen David Adom | X

На вʼїзді до Єрусалиму двоє палестинців обстріляли автобусну зупинку. Наразі відомо про трьох загиблих та принаймні вісьмох поранених унаслідок нападу.

Про це повідомила служба швидкої допомоги Magen David Adom, їм уранці надійшов виклик.

За даними медиків, двоє літніх людей померло в лікарні від тяжких поранень, а 24-річна жінка загинула на місці. Ще вісьмох доправили до лікарень, пʼятеро з них — у важкому стані.

Ізраїльський воєнний кореспондент Емануель Фабіан опублікував запис із камер відеоспостереження. На кадрах видно як із білої машини виходить чоловік і починає стріляти по людях, які чекають на автобус.

Поліцейські повідомляють, що двоє терористів, які відкрили вогонь на вʼїзді до Єрусалиму, були «нейтралізовані» силами безпеки та озброєним цивільним, передає видання The Times of Israel.

За даними служби безпеки ШАБАК, вони є членами ХАМАС і раніше були увʼязнені за терористичну діяльність.