Міноборони знайшло мікросхеми із золотом і сріблом у військовій частині на Житомирщині. Їх вартість — понад 65 млн гривень

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Міноборони України

Міністерство оборони під час аудиту у військовій частині на Житомирщині виявило мікросхеми із вмістом дорогоцінних металів на понад 65 мільйонів гривень.

Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з орієнтовно 50 тоннами мікросхем, що містять 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла та 590 грамів металів платинової групи. Ці мікросхеми не перебували на обліку військової частини.

Вартість мікросхем оцінили в 65,66 мільйона гривень, їх поставили на облік.

Обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, ще встановлюють. Матеріали внутрішнього аудиту передадуть у правоохоронні органи.