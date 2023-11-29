Порошенко програв суд проти Зеленського. Справа стосується коментування «плівок Медведчука»

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Андрій Горб / «Бабель»

Верховний суд України розглянув апеляцію експрезидента Петра Порошенка, який звинувачував чинного президента Володимира Зеленського в порушенні закону через його коментарі щодо «плівок Медведчука».

Про це йдеться в постанові суду.

Верховний суд уже відмовляв у задоволенні позову, позивач не погодився і подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного суду.

Велика палата Верховного суду, розглянувши апеляцію, постановила змінити рішення лише в його мотивувальній частині. В іншій частині рішення залишили без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Позов Порошенка проти Зеленського

Порошенко подав позов проти Зеленського 20 серпня 2021 року. У ньому експрезидент просив суд визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментарі щодо аудіозаписів розмов депутата ОПзЖ Віктора Медведчука з бойовиками та представниками рф.

У позові йдеться, що Зеленський в інтервʼю 24 червня заявив про причетність Порошенка до закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Чинний президент сказав, зокрема, що «з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з пʼятим президентом», «ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили й заробляли». Він посилався на висновки СБУ і розвідки, через що Порошенко вимагав від Зеленського оприлюднити цю інформацію.