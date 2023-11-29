Із небезпечних районів Харківщини евакуювали всіх дітей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Із небезпечних районів Купʼянщини в Харківській області завершили евакуацію сімей з дітьми. Разом із батьками вивезли 299 дітей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, останні дві родини з дітьми шукали майже тиждень. І 28 листопада вивезли останню дівчинку, яка залишалася в небезпечному районі. Ще одна сімʼя самостійно виїхала за межі області.
У пункті прийому евакуйованих в Харкові всі отримали гуманітарну, консультативну, медичну і психологічну допомогу. Також розселили 493 людини.
Дітей евакуювали з трьох громад Купʼянського району.
- Російські війська розвʼязали війну проти України у 2014 році, коли окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків. У квітні Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей. На Харківщині під окупацією залишалося 29 населених пунктів області. Окупанти досі періодично обстрілюють Харків і регулярно — прикордонні населені пункти області.