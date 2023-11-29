Із небезпечних районів Харківщини евакуювали всіх дітей

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Із небезпечних районів Купʼянщини в Харківській області завершили евакуацію сімей з дітьми. Разом із батьками вивезли 299 дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, останні дві родини з дітьми шукали майже тиждень. І 28 листопада вивезли останню дівчинку, яка залишалася в небезпечному районі. Ще одна сімʼя самостійно виїхала за межі області.

У пункті прийому евакуйованих в Харкові всі отримали гуманітарну, консультативну, медичну і психологічну допомогу. Також розселили 493 людини.

Дітей евакуювали з трьох громад Купʼянського району.