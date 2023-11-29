Росію вперше не взяли до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
- Автор:
- Олександра Амру
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Росію вперше в історії не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Водночас на період з 2024 до 2026 року обрали Польщу, Литву й Україну.
«Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ. Я вдячний усім країнам, які погодили наші кандидатури та не підтримали обрання росії. Менш ніж за місяць росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється» — додав президент.
- Організація із заборони хімічної зброї — виконавчий орган Конвенції про заборону хімічної зброї. Вона набула чинності в 1997 році. ОЗХЗ працює над досягненням миру, вільного від хімічної зброї. До її складу входять понад 190 країн, а виконавча рада складається із 41 країни, які обираються Конференцією держав-учасниць і змінюються що два роки. Для обрання враховуються принцип справедливого географічного розподілу, важливість хімічної промисловості, політичних інтересів та інтересів безпеки. Поточний склад ради, куди ще входить росія, чинний до травня.
- Також цього місяця росію вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН.