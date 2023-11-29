У «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
У застосунку «Дія» тепер можна перекласти деякі цифрові документи, зокрема закордонний паспорт, техпаспорт і посвідчення водія.
Про це повідомила пресслужба платформи.
Для того щоб отримати англомовну версію потрібного документа, слід зайти в застосунок, знайти документ, який треба перекласти, і натиснути на три крапки у правому нижньому кутку, а далі — на «Перекласти англійською».
Права і техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.
- Застосунок «Дія» використовують майже 20 мільйонів українців. Новий мільйон користувачів зареєструвався в застосунку протягом весни й осені 2023 року, а ще у травні застосунком користувалися 19 мільйонів громадян.
- Минулого місяця в «Дії» запустили нову функцію — повернення коштів вкладникам збанкрутілих банків.