У «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів

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У застосунку «Дія» тепер можна перекласти деякі цифрові документи, зокрема закордонний паспорт, техпаспорт і посвідчення водія.

Про це повідомила пресслужба платформи.

Дія / Telegram

Для того щоб отримати англомовну версію потрібного документа, слід зайти в застосунок, знайти документ, який треба перекласти, і натиснути на три крапки у правому нижньому кутку, а далі — на «Перекласти англійською».

Права і техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.