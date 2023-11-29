В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Міноборони Росії
В Україні 28 листопада загинув російський генерал-майор Володимир Завадський.
Його смерть у «ВКонтакте» підтвердила організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища «Кремль». Завадський був його випускником. До цього, 28 листопада, про його загибель писали російські Z-пабліки та «воєнкори».
Організація причини смерті не вказує, лише називає дату — 28 листопада. За версією російських ресурсів, генерал підірвався на міні. Деякі писали, що його ліквідували в районі села Кринки на лівому березі Херсонщини. Він нібито потрапив під вогонь українського БТР-82А.
У районі цього села українська морська піхота продовжує утримувати позиції та намагається розширити плацдарм.
- Завадський з 2021 року командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він планував і проводив операції в Харківській області, а у вересні 2022 року тікав з Ізюму, принаймні так писали медіа. Загиблий обіймав посаду заступника командира 14 армійського корпусу рф.
- Це 12-те повідомлення про загибель найвищих офіцерів Збройних сил росії в Україні. З них рф підтвердила загибель сімох, фактично включно із Завадським.