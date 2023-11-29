У 2024 році культові лондонські кеби можна буде викликати через Uber
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Uber налагоджує співпрацю з культовими чорними таксі в Лондоні — кебами. Водії вже почали реєструватися, а послугу запустять на початку 2024 року.
Про це повідомили у пресслужбі Uber.
Uber обіцяє всім новим водіям 0% комісії протягом перших шести місяців.
Однак Reuters пише, що обʼєднання водіїв чорних таксі відхилило пропозицію.
«Ми не зацікавлені заплямувати імʼя культового, всесвітньовідомого лондонського бренду чорних таксі співпрацею з Uber. Це погана безпека і все, що з цим повʼязано», — сказав генеральний секретар Асоціації ліцензованих водіїв таксі Стів Макнамара.
Чорні таксі, також відомі як екіпажі Hackney, є єдиними транспортними засобами Лондону, які можуть підбирати пасажирів на вулиці або на стоянках таксі. Їх також можна забронювати через інші програми.
- У 2014 році таксисти перекрили вулиці Лондону на знак протесту проти Uber. Вони стверджували, що водії Uber порушують закон, користуючись мобільним застосунком для сплати плати за проїзд, хоча приватним перевізникам заборонено використовувати таксометри. Відтоді лондонські таксисти продовжують активно виступати проти Uber.