На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів. Раніше «Ліси України» анонсували масові кадрові чистки

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Radek Grzybowski / Unsplash

Держпідприємство «Ліси України» звільнило усіх директорів рівненських лісових господарств. Причиною стали «хронічні проблеми» в області.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства.

Гендиректор «Лісів України» Юрій Болоховець зазначив, що за допомогою кардинальної зміни керівництва хочуть вирішити «глибокі проблеми» в лісовій галузі. Нових керівників лісових господарств визначать на відкритому кадровому конкурсі.