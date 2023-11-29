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На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів. Раніше «Ліси України» анонсували масові кадрові чистки

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Radek Grzybowski / Unsplash

Держпідприємство «Ліси України» звільнило усіх директорів рівненських лісових господарств. Причиною стали «хронічні проблеми» в області.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства.

Гендиректор «Лісів України» Юрій Болоховець зазначив, що за допомогою кардинальної зміни керівництва хочуть вирішити «глибокі проблеми» в лісовій галузі. Нових керівників лісових господарств визначать на відкритому кадровому конкурсі.